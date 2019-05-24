Максим Матвеев раскритиковал снимающих его на смартфон зрителей
Максим Матвеев обратился к своим поклонникам в личном микроблоге и рассказал о негативных эмоциях после спектакля. Актёр выступил с критикой в адрес зрителей, снимающих его на смартфон во время выступления на сцене.
Максим Матвеев пожаловался на непростые рабочие условия. По его словам, артистам приходится терпеть, когда в зале раздаются звонки мобильных телефонов. В нынешней действительности он уже привык к этому и практически не обращает внимания на отвлекающие шумы, но сейчас он играет в новой экспериментальной постановке, где нужно общаться непосредственно с небольшим залом, что позволяет разглядеть глаза и эмоции каждого зрителя, но, признаётся супруг Елизаветы Боярской, иногда его сбивают люди, снимающие его на смартфон. Из-за этого не удаётся передать интимность некоторых моментов, а это вредит качеству спектакля.
Актёр поинтересовался у поклонников, стоит ли ему в таких случаях прерывать театральное действие и просить зрителей лично о прекращении видеосъёмки. Кроме того, он напомнил, пока никто не отменял закон о защите интеллектуальной собственности, и на Бродвее за такие проступки служащие театра демонстративно выводят посетителей из зала.