EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Максим Матвеев раскритиковал снимающих его на смартфон зрителей

Максим Матвеев обратился к своим поклонникам в личном микроблоге и рассказал о негативных эмоциях после спектакля. Актёр выступил с критикой в адрес зрителей, снимающих его на смартфон во время выступления на сцене.
Максим Матвеев раскритиковал снимающих его на смартфон зрителей

Максим Матвеев пожаловался на непростые рабочие условия. По его словам, артистам приходится терпеть, когда в зале раздаются звонки мобильных телефонов. В нынешней действительности он уже привык к этому и практически не обращает внимания на отвлекающие шумы, но сейчас он играет в новой экспериментальной постановке, где нужно общаться непосредственно с небольшим залом, что позволяет разглядеть глаза и эмоции каждого зрителя, но, признаётся супруг Елизаветы Боярской, иногда его сбивают люди, снимающие его на смартфон. Из-за этого не удаётся передать интимность некоторых моментов, а это вредит качеству спектакля.

Актёр поинтересовался у поклонников, стоит ли ему в таких случаях прерывать театральное действие и просить зрителей лично о прекращении видеосъёмки. Кроме того, он напомнил, пока никто не отменял закон о защите интеллектуальной собственности, и на Бродвее за такие проступки служащие театра демонстративно выводят посетителей из зала.

Читайте также: Звезда \"Реальных пацанов\" Антон Богданов показал фото с Хабенским со съемок фильма «Огонь»

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 17:32


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 18:00 Постаревший Степан Меньшиков шокировал фанатов внешним
24.05, 17:50 Низкоуглеводные завтраки уменьшают всплески уровня
24.05, 17:46 Правозащитница и певица Катя Гордон презентовала новую
24.05, 17:32 Максим Матвеев раскритиковал снимающих его на смартфон
24.05, 17:22 Желтую хризантему назвали в честь сына принца Гарри и
24.05, 17:18 Анфиса Чехова показала на фото сходство с матерью
24.05, 17:16 Ученые рассказали о способах уменьшения беспокойства
24.05, 17:11 Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов показал фото с
24.05, 17:02 Эксперты назвали 12 признаков больных почек
24.05, 16:53 В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли
24.05, 16:46 Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго
24.05, 16:46 Высокий уровень сахара во время беременности может
24.05, 16:40 Минпромторг и Минэнерго высоко оценили итоги
24.05, 16:40 Андрей Малахов рассказал о судьбе госпитализированной
24.05, 16:33 Брэд Питт светится от счастья из-за примирения с
24.05, 16:26 Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с
24.05, 16:23 Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40
24.05, 16:14 Эксперты рассказали о пользе шаурмы
24.05, 16:03 «Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане»
24.05, 15:56 Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в