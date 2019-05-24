Андрей Малахов рассказал о судьбе госпитализированной Татьяны Дорониной

«Я бы не стал поднимать вопрос, если бы увольнение Корчевниковой обсуждалось. Нельзя выгонять человека после шести лет работы, не сказав ему ни единого доброго слова. Сотрудникам просто представили нового начальника – теннисиста Владимира Бакулева», - пояснил Малахов.

На церемонии вручения Премии Льва Николаева ведущий встретил мать Бориса Корчевникова Ирину. Директор Театра кукол имени Образцова «подняла с колен» учреждение, открыла третью сцену, выгнала арендаторов. Культурное заведение под ее началом стало приносить доход.Недавно ведущий разговаривал с артистом Романов Виктюком, который рассказал, что экс-директор МХАТ, отправленная в отставку, попала в больницу. Коллеги и актеры, которым помогла Доронина, ни разу не навестили звезду.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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