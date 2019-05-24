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Культура

Правозащитница и певица Катя Гордон презентовала новую песню «Поломалось сердце»

Журналистка, правозащитница и певица Катя Гордон выпустила новую песню «Поломалось сердце». Черно-белый клип был презентован 24 мая 2019 года.
Правозащитница и певица Катя Гордон презентовала новую песню «Поломалось сердце»

Екатерина Гордон, которая занимается правозащитной деятельностью, пишет песни на основе актуальных переживаний. Текст нового хита «Поломалось сердце», который певица представила 24 мая, появился благодаря пережитому опыту и историям близких людей.

На презентации нового черно-белого клипа, где Гордон исполнила главную роль, она поделилась некоторыми подробностям из личной жизни. Журналистка рассказала о своем опыте разбитого сердца, который был насколько сильным, что потребовал обращения к специалистам. Екатерина Гордон честно призналась, что обращалась в клинику неврозов, потому как не могла сама справиться со стрессом и болью.

Историей из своей биографии, которая легла в основу новой композиции, певица хочет оказать поддержку тем, кто сейчас переживает состояние «поломанного сердца». Ведь жизненный опыт телеведущей показывает, что есть выход из любой ситуации.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 17:46


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