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Наука

Уфологи обнаружили космодромы НЛО на Юпитере

Уфологи, изучавшие фотографии Юпитера, обнаружили на поверхности планеты космодромы НЛО. Все замеченные площадки имели идеальную форму.
Уфологи обнаружили космодромы НЛО на Юпитере

Охотники за НЛО детально рассмотрели все снимки NASA и взбудоражили общество очередным сенсационным заявлением. Оказалось, на некоторых кадрах видно очертание странных площадок идеальной геометрической формы. Люди подобные проекты реализовать пока не могут. Диаметр конструкций, отличающихся от ландшафта Юпитера, достигает ста метров.

Сотрудники международного космического агентства не прокомментировали таинственную находку. Интернет-пользователи обсуждают открытие и поддерживают версию уфологов об инопланетных космодромах.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 21:00


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