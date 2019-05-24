Высокий уровень сахара во время беременности может привести к детскому ожирению

«Эта информация важна, потому что она предполагает, что мы в состоянии предотвратить детское ожирение двумя способами: помогая матерям достичь нормального ИМТ до того, как они забеременеют, и уменьшая гипергликемию во время беременности», - подытожили ученые.

В исследовании были проанализированы данные более чем 40 000 беременных женщин, родивших детей в период с 1995 по 2004 год из Северной Калифорнии. За рожденными ими детьми наблюдали до 5-7 лет. Результаты показали, что после того, как повышенный уровень глюкозы в крови обнаружен на скрининговом тесте даже без постановки диагноза гестационного диабета, дети подвергаются более высокому риску (13%) развития ожирения в возрасте до семи лет.Если же у женщины был диагностирован гестационный диабет, вероятность увеличивается на 52%. Кроме того, исследователи также обнаружили, что если мать имеет нормальный индекс массы тела (ИМТ), повышенный уровень глюкозы в крови во время беременности не связан с развитием детского ожирения.

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Автор: Ващенко Ольга

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