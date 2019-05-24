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Здоровье

Медики рассказали 6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии

Медики назвали 6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии, рассказав об опасности данного недуга. По их словам, он может появиться в любой период жизни и перерасти в тяжёлые заболевания.
Медики рассказали 6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии

Многие люди уверены, если у них до сих пор не проявлялись признаки сезонной аллергии, эта болезнь им не угрожает, но медики предупреждают об обратном. Нередко не болеющие поллинозом в детстве люди сталкиваются с ним в будущем. Особенно высока вероятность, если к этому имеются наследственные предпосылки. Тем не менее, есть вероятность и противоположного эффекта. Пациенты, страдающие в маленько возрасте от аллергии, взрослея могли избавиться от неё. Помимо этого, организм весьма непредсказуем и может начать реагировать на другие растения, ранее не вызывающие реакции. Специалисты предупреждают, те, кто надеется, переехав и сменив место жительства, избавиться от проблем со здоровьем, заблуждаются. Правильнее всего лечиться, так как недуг может перерасти в астму. Проведённое исследование указывает, дети с аллергией в 80% болеют и астмой.

Врачи рекомендуют бороться с заболеванием при помощи таблеток. Их регулярный приём позволит приучить организм к раздражителям, поскольку в этой продукции в малых дозах содержится аллерген. Кроме того, если начинать курс заблаговременно, можно и вовсе избежать сезонного обострения.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 19:00


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