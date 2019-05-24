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Шоу-бизнес

Александра Никифорова показала свое «честное» утреннее фото

Известная актриса Александра Никифорова показала свое «честное» утреннее фото. Артистка, сыгравшая в телесериале «Султан моего сердца», предстала на снимке без макияжа и в бигудях.
Александра Никифорова показала свое «честное» утреннее фото

Никифорова показала многочисленным поклонникам, как она выглядит без макияжа. 26-летняя звезда уже делилась с подписчиками снимками, сделанными в ходе её поездки в Турцию, опубликовав в соцсетях пляжные кадры в бикини. Российская артистка рассказывала о том, как она проводит время. Партнёрша актера Али Эрсана Дуру взяла с собой в поездку табличку-шпаргалку с турецкой грамматикой. На новом фото Никифорова предстала без утреннего макияжа, причём знаменитость сфотографировала своё отражение в зеркале. Известная артистка воспитывает трехлётнюю дочь Анну, рожденную от режиссера Евгения Семенова.

Телевизионный сериал «Султан моего сердца» является совместным российско-турецким проектом, всего сняли 24 сюжета длительностью 50-60 минут.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:12


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