Ученые рассказали о пользе еженедельного секса

Ученые выяснили, какую пользу в себе несет еженедельный секс. Оказалось, близость улучшает здоровье обоих партнеров.
Секс – наиболее обсуждаемая обществом тема, но мало кто знает, что происходит с организмом в процессе соития. Ученые уверяют, что регулярная близость помогает бороться с инфекциями, предотвращает повышение давления, улучшает сон, снимает стресс и понижает частоту сердечных сокращений.
«Знания о сексуальной жизни сделают пары счастливыми и здоровыми, а также помогут сэкономить семейный бюджет», - пояснил акушер-гинеколог Лейла Фродмаш.
Ученые провели исследование со здоровыми гетеросексуальными парами. Во время каждого полового акта добровольцы сжигали по 85 калорий. Частые оргазмы предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и тонизируют организм. Ключ, по мнению экспертов, в гормоне любви - окситоцине.