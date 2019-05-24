Врач рассказал о способе избежать ранних морщин

Дерматовенеролог предупредил, что длительное пребывание под действием прямых солнечных лучей без использования солнцезащитного крема опасно для здоровья. Специалист рассказал о таких последствиях воздействия ультрафиолетовых лучей на человеческое тело, как появление ранних морщин, ускоренное старение кожи и онкологические заболевания.
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Дмитрий Серов сообщил, что людям со светлыми волосами и глазами, у которых плохо вырабатывается защитный меланин, не рекомендуется летом выходить из дома без солнцезащитного крема. Временной промежуток более 7 минут без спецстредства на коже может грозить для людей со светлым фенотипом опасностью повредить кожный покров или иметь проблемы со здоровьем в будущем.
Врач-дерматовенеролог рассказал, что под воздействием прямых солнечных лучей в коже человека происходит процесс под названием фотостарение. Первыми признаками такого воздействия являются пигментные пятна. Далее, если воздействие было частым или длительным, это провоцирует возникновение ранних морщин.
При частом посещении солярия или пляжей, возрастает риск возникновения меланомы на 22%, а плоскоклеточного рака на 78%. Именно поэтому специалисты настоятельно советуют регулярное использование крема от солнца, правильно подобранного по уровню защиты.