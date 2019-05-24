Анфиса Чехова показала на фото сходство с матерью

Анфиса Чехова сегодня посетила выпускной из детского сада сына Соломона. На мероприятия звезда пришла не одна, а со своей матерью Натальей Корчуновой. Телеведущая не стала пока делиться фотографиями мальчика, но показала совместный снимок с его бабушкой. Артистка поинтересовалась у фанатов, имеется ли между ними сходство, моментально получив ответы от фолловеров.Большинство подписчиков заявили, актриса и её мать похожи как две капли воды. В первую очередь, отметили пользователи Сети, это заметно по глазам, но и губы, считают другие, хозяйка аккаунта унаследовала от матери.

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Автор: Валерий Селезнев

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