Ученые рассказали о способах уменьшения беспокойства

«Люди, которые не перегружены беспокойством, используют позитивные мысли или меры, чтобы сдерживать негативные эмоции. Так что ищите действия, которые вы можете сделать, чтобы отвлечь ваше внимание, а не позволить беспокойству усилиться», - подытожили ученые.

По словам исследователей, необходимо принять меры для решения истинных проблем. Например, если человек беспокоится о деньгах для выхода на пенсию, то следует больше узнать об инвестициях. В этом отношении поможет сертифицированный специалист. В случае переживаний из-за состояния здоровья правильным решением является обращение к врачу, которому можно задать любые, даже самые интимные вопросы. Некоторые люди теряют покой из-за невозможности справиться с пагубной привычкой, в таком случае важно найти альтернативу. Неплохим решением являются физические упражнения, в этом принимают участие и эндорфины в организме, уровень которых повышается, борясь со стрессом.Наряду с вышесказанным ученые советуют практиковать осознанность - технику, которая учит жить моментом, а не беспокоиться о том, что, возможно, произойдет. Можно обучаться этому самостоятельно или обратиться к эксперту.

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Автор: Ващенко Ольга

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