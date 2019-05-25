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Авто

В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa Romeo Stelvio

В Сети появились рендеры кроссовера Alfa Romeo Stelvio в обновленной версии, дизайн автомобиля стал более стремительным. Независимые художники продемонстрировали своё видение представителя сегмента SUV от известного бренда.
В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Автомобиль получил новый передний бампер, противотуманные фары отсутствуют, головная оптика выполнена светодиодной. В завершающем варианте производителя ходовые огни могут выполнить в иной форме. Согласно имеющейся информации, под капотом машины установят 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Авто могут выпустить в «мягком» гибридном варианте, это станет возможным благодаря стартер-генератору на 48 Вольт. Автомобиль станет более экологичным, при этом силовой агрегат получит большую мощность. Дизайн кроссовера, считают эксперты, станет более современным.

В салоне установят полностью цифровую панель приборов и проекционный экран. Обновление модель
может пройти в первой половине нынешнего года, гибридная версия итальянского кроссовера появится не ранее 2021 года.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 01:00


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