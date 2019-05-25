В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa Romeo Stelvio
В Сети появились рендеры кроссовера Alfa Romeo Stelvio в обновленной версии, дизайн автомобиля стал более стремительным. Независимые художники продемонстрировали своё видение представителя сегмента SUV от известного бренда.
Автомобиль получил новый передний бампер, противотуманные фары отсутствуют, головная оптика выполнена светодиодной. В завершающем варианте производителя ходовые огни могут выполнить в иной форме. Согласно имеющейся информации, под капотом машины установят 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Авто могут выпустить в «мягком» гибридном варианте, это станет возможным благодаря стартер-генератору на 48 Вольт. Автомобиль станет более экологичным, при этом силовой агрегат получит большую мощность. Дизайн кроссовера, считают эксперты, станет более современным.
В салоне установят полностью цифровую панель приборов и проекционный экран. Обновление модель может пройти в первой половине нынешнего года, гибридная версия итальянского кроссовера появится не ранее 2021 года.