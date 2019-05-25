Светлана Лобода показала годовалую дочь Тильду в первый день рождения
Светлана Лобода сегодня отмечает день рождения младшей дочери, о чём рассказала в своём микроблоге. Знаменитость показала на фото годовалую дочь Тильду в этот праздник.
Светлана Лобода нечасто радует фанатов совместными снимками с детьми. Звезда старается держать личную жизнь вдали от посторонних глаз, делясь в Instagram только собственными фотографиями, чаще затрагивающие её творчество. Тем не менее, певица сделала исключение, поздравив дочь Тильду с первым днём рождения. На снимке экс-участница группы "ВИА Гра" запечатлена с девочкой на руках, но её лица по-прежнему не видно, но на этот раз исполнительница не стала закрывать голову малышки смайликом, и фолловеры смогли частично рассмотреть профиль ребёнка. В адрес именинницы сразу же начали писать добрые слова и поздравления, в том числе и от коллег артистки - Александра Реввы, Яны Рудковской, Кати Лель и Лолиты Милявской.
Светлана Лобода находится в Алма-Ате с концертом, а потому шумная вечеринка состоится позже. Кроме того, если бы не гастрольное выступление, знаменитость всё равно не смогла устроить праздник для дочери, так как на этот же вечер назначен новый финал шоу "Голос. Дети", на котором певица могла бы выступить в качестве наставницы Микеллы Абрамовой, дочери Алсу.