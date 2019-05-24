Низкоуглеводные завтраки уменьшают всплески уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа

«Это предполагает, что употребление рекомендуемого завтрака может уменьшить потребление энергии и помочь обуздать тягу к сладостям позже в тот же день. Это простая и мощная стратегия не только для тех, кто страдает диабетом 2 типа, но и для людей, желающих улучшить свое питание», - отметили эксперты.



Специалисты длительное время анализировали влияние еды в разное время и тренировок на уровень сахара в крови. Результаты показали, что именно пища, потребляемая на завтрак, приводит к наибольшим всплескам указанного показателя. Особенно это касается хлопьев, тостов, овсянки и фруктов, с высоким содержанием углеводов. В новом исследовании утренняя трапеза представляла собой яйца, сыр и омлет со шпинатом. Выводы оказались таковы: общая подверженность повреждающим всплескам глюкозы была улучшена. Было обнаружено и то, что как голод перед едой, так и желание есть сладкие продукты были ниже на ужин в день завтрака с низким содержанием углеводов.Следует отметить, что обнадеживающие результаты являются предварительными, и ученые не могут точно сказать, приведут ли все низкоуглеводные завтраки к одинаковым эффектам. Ранее исследователи выяснили, что пропуск утреннего приема пищи не рекомендован при диабете 2 типа.

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Автор: Ващенко Ольга

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