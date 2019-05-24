На свадьбе Насти Каменских и Потапа заметили плохую примету
На свадьбе Насти Каменских и Потапа многие гости обратили внимание на примету, которую назвали плохой. Дело в том, что жених, направляясь к праздничной арке, выронил из нагрудного кармана пиджака бутоньерку. Он и сам смутился, вынужденный нагнуться и подобрать свадебный атрибут.
Накануне официально вступила в брак одна из самых известный пар украинского шоубиза. Настя Каменских и Потап стали законными мужем и женой, но злые языки поспешили раскритиковать эту свадьбу, поскольку торжество состоялось в мае, а по народным поверьям жениться в этом месяце означает маяться по жизни. Косвенным доказательством негативного прогноза стала и выпавшая бутоньерка, пишет портал «7 дней».
Преданные фанаты поспешили заверить своих любимцев, что все это неправда, и только от самих людей зависит их будущее.