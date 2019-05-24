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Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова Мишель впервые после свадьбы показала мужа

Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа. 26-летняя Мишель Серова долгое время скрывала лицо своего избранника от многочисленных поклонников.
Дочь Александра Серова Мишель впервые после свадьбы показала мужа

Несколько недель назад Мишель порадовала фанатов радостным известием о бракосочетании. Оформление брака прошло втайне от публики, и свадебные снимки были обнародованы далеко не сразу. Но лучше поздно, чем никогда, и теперь подписчики звезды в Instagram получили возможность увидеть лицо ее супруга Романа.

"Знакомьтесь, мой любимый муж!" - прокомментировала эффектный снимок Мишель Серова, не забыв добавить красноречивый смайлик - красное сердечко.

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Автор: Семчишина Ирина
Сегодня, 18:19


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