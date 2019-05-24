Дочь Александра Серова Мишель впервые после свадьбы показала мужа
Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа. 26-летняя Мишель Серова долгое время скрывала лицо своего избранника от многочисленных поклонников.
Несколько недель назад Мишель порадовала фанатов радостным известием о бракосочетании. Оформление брака прошло втайне от публики, и свадебные снимки были обнародованы далеко не сразу. Но лучше поздно, чем никогда, и теперь подписчики звезды в Instagram получили возможность увидеть лицо ее супруга Романа.