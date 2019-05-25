Эксперты назвали 5 предметов, которые могут взорваться в машине
Эксперты с приходом лета решили в очередной раз напомнить автолюбителям о необходимости соблюдать безопасность и назвали 5 предметов, которые могут взорваться в машине. Под воздействием высокой температуры может произойти взрыв, способный навредить здоровью водителя и привести к пожару.
Чаще всего в салоне автомобиля взрываются оставленные зажигалки. При разрыве они разбрасывают опасные острые осколки, а если нагретую до предела зажигалку попытаться использовать по назначению, она может выбросить струю огня и воспламенить салон. Если водитель перевозит в багажнике пластиковую канистру с бензином, нужно немедленно её оттуда убрать. Закон запрещает разливать в такую тару топливо на заправках, но многие позже сами делают это в домашних условиях. Из-за жары пары расширяют ёмкость, и она может легко лопнуть. Разбрызганный бензин же в таких условиях может загореться от любой искры. Не менее опасным является бутылка ацетона или другого растворителя. Последствия при её разрыве аналогичны вышеописанному случаю, а если пожар всё же не начнётся, водитель может получить отравление и даже потерять сознание.
Следует опасаться и металлических ёмкостей. Баллон с краской также может взорваться, забрызгав всё вокруг, а кроме того, лакокрасочные материалы не менее горючие, нежели ГСМ. Повышенную опасность представляет и туристический баллончик с газом. Последствия от его разрушения под воздействием высокой температуры схожи с разрывом зажигалки.