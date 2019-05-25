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Авто

Названы модели линейки Lada, ожидаемые в следующем году

Названы модели линейки Lada концерна «АвтоВАЗ», ожидаемые в следующем году. Наряду с этим производитель запланировал выпустить на протяжении 10 лет 26 новых моделей популярного семейства.
Названы модели линейки Lada, ожидаемые в следующем году

Концерн и Минпромторг РФ заключили специальный инвестиционный контракт сроком на 10 лет. Согласно имеющейся информации, в первом квартале следующего года свет увидят модернизированные Lada XRay CVT и LADA Vesta CVT. В середине 2020 года на рынок выпустят обновлённую версию Vesta. В настоящее время российский бренд проводит работы над новой моделью Lada Van. Предположительно, модель начнут производить в конце 2020 года.

Позднее, в 2022 году, концерн поставит на конвейер компактный внедорожник Lada 4x4 NG. В дальнейшем календарь премьер расширят за счет увеличения выпуска новых моделей и их последующей модернизации.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 04:00


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