Ученые намерены использовать ткани яичек для генерации сперматозоидов

«Это исследование является уникальным в том, что, безусловно, существует потенциальная прямая польза для пациентов. Одна из причин заключается в том, что оно дает надежду мужчинам для продолжения их рода. Мы оптимистичны в этом пути», - отметила автор исследования Ханна Валли-Пуласки.

Около 2000 мальчиков и юношей в США имеют заболевания, которые подвергают их риску бесплодия, сюда же входит и рак. В то время как мужчины в расцвете сил могут сохранить сперму до того, как подвергнуться стерилизующим дозам химиотерапии или облучения, у детей в этом отношении не было шансов. Экспериментальная процедура замораживания ткани яичка является спасением в ожидании того, что будущая тканевая терапия поможет генерировать сперматозоиды. Ученые полагаются в своих действиях на то, что указанные материалы содержат стволовые клетки. Уже сейчас зарубежные гематологи и онкологи обсуждают будущие варианты лечения с пациентами и их семьями, а также возможные долгосрочные побочные эффекты, включая бесплодие.На данном этапе исследования ткани яичек собирали из центров в США и Израиле с января 2011 года по ноябрь 2018 года с последующим замораживанием. Возраст добровольцев от 5 месяцев до 34 лет.

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Автор: Ващенко Ольга

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