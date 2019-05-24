Младший сын Яны Рудковской не согласен фотографироваться за «спасибо»
Младший сын Яны Рудковской не согласен фотографироваться за «спасибо». Как рассказала звездная мама в Instagram, 6-летний Саша любое фото с профессиональным фотографом расценивает как работу.
Яна Рудковская регулярно делится с фанатами подробностями жизни и творчества. Последний пост продюсера был посвящен Александру Плющенко, который в столь юном возрасте отличается весьма деловым подходом даже к процессу фотографирования. Посетив недавно детский праздник, мальчик потребовал за фото игрушку.
«Так что мальчик растёт не промах, - пишет Яна Рудковская. - Если вдруг не станет спортсменом, может быть неплохим бизнесменом. Цену себе знает, за спасибо уже не фотографируется».