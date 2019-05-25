Компания Microsoft разработала антивирус для macOS
Компания Microsoft отчиталась о выпуске антивируса Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP). Данный инструмент безопасности создавался специально для операционной системы macOS.
В ближайшем будущем владельцы персональных компьютеров и ноутбуков от Apple смогут защищать свои устройства не только при помощи утилит, созданных программистами из Купертино, но и воспользоваться альтернативным предложением от сотрудников Microsoft. Уже сейчас все желающие могут скачать бета-версию для своего девайса под управлением операционной системы macOS и оценить её. Известно, разработчики позиционируют свой продукт, как один из самых надёжных и эффективных, поскольку в его основе лежит искусственный интеллект, позволяющий бороться со взломом даже после его осуществления, информируя работников серверов о вторжении вредоносной программы. Рядовые же пользователи остались не так довольны функционалом антивирусной программы, так как при обновлении ОС нередко происходили сбои и различные ошибки в работе ПК.
Интерфейс Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) практически не отличается от внешнего вида окна антивируса в ОС Windows. Пользователи смогут пользоваться всеми функциями, доступными ранее. В частности программа имеет удобное управление, позволяющее как сканировать постоянно трафик, так и настроить контроль отдельных файлов и папок.