Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном образе

«Лучший образ для балерины!», «Античная богиня просто!», «Вот и молодец! Вымылась, голову сполоснула и расчесала, античность свою пиджаком задрапировала и прямо другой человек!» - пишут в Сети.

«Black and white», - многозначительно подписала Волочкова свой снимок.Подписчики с большой радостью восприняли не только сам факт появления эффектного снимка, но и то, что под ним появилась возможность комментирования. Ведь Анастасия Волочкова давно старается всякий раз заблокировать комментаторов, оставляя не у дел не только злопыхателей, но и верных поклонников.

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Автор: Семчишина Ирина

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