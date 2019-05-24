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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном образе

Известная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала преданных поклонников неожиданно благородным образом. Вместо привычных шпагатов и ультраминиатюрных купальников на страничке танцовщицы в Instagram появился фотопортрет благородной дамы в черно-белом цвете.
Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном образе

«Black and white», - многозначительно подписала Волочкова свой снимок.

Подписчики с большой радостью восприняли не только сам факт появления эффектного снимка, но и то, что под ним появилась возможность комментирования. Ведь Анастасия Волочкова давно старается всякий раз заблокировать комментаторов, оставляя не у дел не только злопыхателей, но и верных поклонников.

«Лучший образ для балерины!», «Античная богиня просто!», «Вот и молодец! Вымылась, голову сполоснула и расчесала, античность свою пиджаком задрапировала и прямо другой человек!» - пишут в Сети.


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Автор: Семчишина Ирина
Сегодня, 19:00


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