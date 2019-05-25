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Культура

Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине» благодаря сыну

Актер Уилл Смит рассказал своим поклонникам, что принял решение исполнять роль Джинна в фильме «Аладдин» режиссера Гая Ричи благодаря сыну. Новый образ изменит отношение фанатов к нему, воспринимающих его героем ленты «Принц из Беверли-Хиллз».
Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине» благодаря сыну

50-летний голливудский артист считает, что выход новой кинокартины с его участием отодвинет на второй план комедийный персонаж, полюбивший многим зрителям. По словам знаменитости, он имел несколько интересных предложений по другим лентам, но в итоге решающим стало мнение его сына по имени Джейден. Тому удалось убедить отца согласиться на роль узника волшебной лампы в фильме «Аладдин».

Сам киноактер отметил удачное озвучивание данного персонажа, сделанное Робином Уильямсом в анимационном фильме, снятом в 1992 году. Уилл Смит пояснил, что согласившись на новую роль, хочет отдать дань уважения артисту, ушедшему из жизни в 2014 году. Вместе с тем известный голливудский актер собирается представить свой взгляд на образ популярного сказочного персонажа.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:00


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