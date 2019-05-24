Антон Гусев продемонстрировал документы, подтверждающие выплату алиментов
Антон Гусев в ответ на обвинения со стороны Евгении Феофилактовой решил доказать её неправоту. Бывший супруг звезды реалити-шоу "Дом-2" продемонстрировал документы, подтверждающие выплату алиментов.
Евгения Феофилактова и Антон Гусев продолжают выяснять отношения даже после развода. Бывшая пара имеет несколько спорных для себя вопросов, которые всё ещё остались нерешёнными. Не так давно телезвезда заявила, что отец её 6-летнего сына Даниэля не выплачивает алименты и задолжал уже полмиллиона рублей. На что бизнесмен возразил и в качестве доказательства предоставил банковские бумаги, опубликованные на сайте Starhit. По его словам, экс-жена предвзято к нему относится, а очередная попытка оговорить его полностью безосновательна, ведь у него на руках находятся неопровержимые факты, указывающие на достоверность его слов.
Тем не менее, вражда между родителями затрагивает и их общего наследника. Недавно звёздная мать ребёнка поменяла его фамилию в социальных сетях, дабы оградить от дурной репутации, связанной с отцом. При этом она не планирует настаивать на официальной смене фамилии для мальчика.