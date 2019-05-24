В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой», преследующая его
В Испании мужчина был напуган «тенью с винтовкой», преследовавшей его в заброшенной деревне Ормиседо. Доказательством произошедшего является сделанная им фотография. Материал соответствующего содержания опубликован в издании The Sun.
По словам автора снимка, он прогуливался в указанной местности, делая фотографии. В результате чего ему удалось зафиксировать аномальное явление, представляющее собой «тень с винтовкой», которая преследовала его. Мужчина уверяет, что никого не было рядом, чтобы создать пространственное оптическое явление. В последующем другие люди подтвердили, что заброшенная деревня Ормиседо в Испании вызывает много вопросов. Одна девушка призналась, что также почувствовала очень странное понижение температуры, когда она была там. Помимо этого, её озадачил и шум, напоминающий бег по траве.
Отмечается, что деревня была место поселения людей еще с железного века, последние же два жителя переехали в январе 1959 года, после чего руины были разграблены. Что касается пользователей Сети, изучивших снимок, находятся скептики, которые уверены, что виной тому человек, которого просто не заметили. Есть люди, считающие, что «тень с винтовкой» относится к потусторонним миром.