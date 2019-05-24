EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество / Авторские материалы / Статьи

В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой», преследующая его

В Испании мужчина был напуган «тенью с винтовкой», преследовавшей его в заброшенной деревне Ормиседо. Доказательством произошедшего является сделанная им фотография. Материал соответствующего содержания опубликован в издании The Sun.
В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой», преследующая его

По словам автора снимка, он прогуливался в указанной местности, делая фотографии. В результате чего ему удалось зафиксировать аномальное явление, представляющее собой «тень с винтовкой», которая преследовала его. Мужчина уверяет, что никого не было рядом, чтобы создать пространственное оптическое явление. В последующем другие люди подтвердили, что заброшенная деревня Ормиседо в Испании вызывает много вопросов. Одна девушка призналась, что также почувствовала очень странное понижение температуры, когда она была там. Помимо этого, её озадачил и шум, напоминающий бег по траве.
В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой», преследующая его

Отмечается, что деревня была место поселения людей еще с железного века, последние же два жителя переехали в январе 1959 года, после чего руины были разграблены. Что касается пользователей Сети, изучивших снимок, находятся скептики, которые уверены, что виной тому человек, которого просто не заметили. Есть люди, считающие, что «тень с винтовкой» относится к потусторонним миром.

Читайте также: Глобальные изменения климата могут стать причиной сокращения рабочей недели

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 19:17


Читайте также
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20
Ученые выяснили, что укрепляет отношения между влюбленными
Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого
Журналист из Краснодара вызвал на дуэль назвавшего уральцев
Искусственный интеллект послан Антихристом и станет началом
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 19:29 Назван главный признак нехватки витамина С
24.05, 19:17 В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой»,
24.05, 19:11 Антон Гусев продемонстрировал документы, подтверждающие
24.05, 19:00 Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном
24.05, 19:00 Медики рассказали 6 малоизвестных фактов о сезонной
24.05, 18:44 Ученые намерены использовать ткани яичек для генерации
24.05, 18:41 Младший сын Яны Рудковской не согласен фотографироваться
24.05, 18:30 На свадьбе Насти Каменских и Потапа заметили плохую
24.05, 18:19 Дочь Александра Серова Мишель впервые после свадьбы
24.05, 18:12 Александра Никифорова показала свое «честное» утреннее
24.05, 18:00 Постаревший Степан Меньшиков шокировал фанатов внешним
24.05, 17:50 Низкоуглеводные завтраки уменьшают всплески уровня
24.05, 17:46 Правозащитница и певица Катя Гордон презентовала новую
24.05, 17:32 Максим Матвеев раскритиковал снимающих его на смартфон
24.05, 17:22 Желтую хризантему назвали в честь сына принца Гарри и
24.05, 17:18 Анфиса Чехова показала на фото сходство с матерью
24.05, 17:16 Ученые рассказали о способах уменьшения беспокойства
24.05, 17:11 Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов показал фото с
24.05, 17:02 Эксперты назвали 12 признаков больных почек
24.05, 16:53 В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли