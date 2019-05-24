Назван главный признак нехватки витамина С

Специалисты, представляющие Национальную службу здравоохранения Великобритании, назвали главный признак нехватки в организме витамина С. Как сообщает издание Express, о дефиците одного из важнейших для здоровья элементов свидетельствует состояние кожных покровов.
Ссадины и синяки, которые не заживают слишком долгое время, являются крайне тревожным сигналом. Объяснить эту ситуацию может только нехватка витамина С, который необходим для восстановления поврежденных тканей.
Другим немаловажным моментом является цвет кожи, ее эластичность. Рыхлость и вялость кожных покровов в сочетании с нездоровой бледностью также должны вызвать беспокойство и стать поводом для визита к врачу. В сочетании с общей усталостью, снижением иммунитета и кровоточивостью десен наиболее вероятной причиной будет именно нехватка витамина С.