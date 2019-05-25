Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой фильма "Люди Икс. Тёмный Феникс"
Звезда телесериала "Игра Престолов" Софи Тернер удивила фанатов, кардинально сменив имидж. Актриса решила измениться перед премьерой фильма "Люди Икс. Тёмный Феникс".
Софи Тернер знакома большинству телезрителей по роли Сансы Старк, исполненной в сериале "Игра Престолов". На экране она всегда носила длинные волосы яркого рыжего цвета. В жизни же знаменитость предпочитает светлые оттенки. Известно, из-за съёмок в саге актриса впадала в депрессию, поскольку многие обсуждали её внешний вид и как только она завершилась, она решила полностью сменить свой имидж, тем более для этого имелся повод - Софи Тернер теперь звезда не только фентезийной истории, но и комикса от компании Marvel. 5 июля на большие экраны выйдет фильм "Люди Икс. Тёмный Феникс", что и послужило ещё одной причиной для перемены образа.
Звезда обратилась за помощью к известному стилисту Кристиану Вуду, который преобразил артистку. Он сделала ей модную в этом сезоне челку, и затемнил на пару тонов волосы. Поклонники поддержали кумира, но некоторые посчитали, что новый имидж делает знаменитость старше на 10 лет и раскритиковали её.