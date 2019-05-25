Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой фильма "Люди Икс. Тёмный Феникс"

Софи Тернер знакома большинству телезрителей по роли Сансы Старк, исполненной в сериале "Игра Престолов". На экране она всегда носила длинные волосы яркого рыжего цвета. В жизни же знаменитость предпочитает светлые оттенки. Известно, из-за съёмок в саге актриса впадала в депрессию, поскольку многие обсуждали её внешний вид и как только она завершилась, она решила полностью сменить свой имидж, тем более для этого имелся повод - Софи Тернер теперь звезда не только фентезийной истории, но и комикса от компании Marvel. 5 июля на большие экраны выйдет фильм "Люди Икс. Тёмный Феникс", что и послужило ещё одной причиной для перемены образа.Звезда обратилась за помощью к известному стилисту Кристиану Вуду, который преобразил артистку. Он сделала ей модную в этом сезоне челку, и затемнил на пару тонов волосы. Поклонники поддержали кумира, но некоторые посчитали, что новый имидж делает знаменитость старше на 10 лет и раскритиковали её.

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Автор: Валерий Селезнев

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