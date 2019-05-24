Алёна Апина впервые за много лет показала 17-летнюю дочь
Алёна Апина на своей официальной странице в социальной сети Instagram впервые за долгий срок показала 17-летнюю дочь. Знаменитость поздравила девушку с окончанием средней школы и получением аттестата.
Алёна Апина поделилась с поклонниками личной радостью, рассказав о выпускном дочери Ксении. Звезда опубликовала в микроблоге совместный снимок с выпускницей, порадовав этим и всех своих преданных фанатов. На фотографии певица обняла 17-летнюю девушку, сообщив в комментарии к своему посту, что это долгожданное событие, и оно наконец-то свершилось. Поклонники отметили, артистка, несмотря на свой яркий стиль, на этот раз решила проявить скромность и надеть строгий брючный костюм чёрного цвета, но даже такой наряд не смог скрыть счастливую улыбку исполнительницы.
Многие фолловеры сразу же поспешили поздравить кумира, адресовав Ксении немало добрых слов и пожеланий. Другие же неожиданно осознали, как быстро летит время, ведь ещё недавно они радовались за звезду, родившую девочку. Поздравила коллегу и Лолита Милявская, написав той несколько слов.