Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль. Группа компаний «Спектр» предложила создать проект с использованием электрического привода, машина получит литий-ионные аккумуляторные батареи.
Группа инженеров Новосибирского техуниверситета приступает к созданию модели на основе концептуального спорткара. Бензиновый двигатель заменят на электромотор, в авто установят синтезированную систему управления. Стадия проектирования специального привода для спортивного автомобиля займёт около 1,5 года. По данным пресс-службы НГТУ НЭТИ, договор, предусматривающий постройку электромобиля, заключат университет и КБ «Спектр».
Прототип российского спорткара Marussia B1 презентовали в декабре 2008 года в Москве, первые ходовые испытания стали проводить в 2009 году. Во Франкфурте-на-Майне в Германии состоялась премьера следующей версии машины, получившей индекс B2. Спортивный автомобиль серийно не производился.