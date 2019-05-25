EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль. Группа компаний «Спектр» предложила создать проект с использованием электрического привода, машина получит литий-ионные аккумуляторные батареи.
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Группа инженеров Новосибирского техуниверситета приступает к созданию модели на основе концептуального спорткара. Бензиновый двигатель заменят на электромотор, в авто установят синтезированную систему управления. Стадия проектирования специального привода для спортивного автомобиля займёт около 1,5 года. По данным пресс-службы НГТУ НЭТИ, договор, предусматривающий постройку электромобиля, заключат университет и КБ «Спектр».

Прототип российского спорткара Marussia B1 презентовали в декабре 2008 года в Москве, первые ходовые испытания стали проводить в 2009 году. Во Франкфурте-на-Майне в Германии состоялась премьера следующей версии машины, получившей индекс B2. Спортивный автомобиль серийно не производился.

Читайте также: Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 07:00 Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
25.05, 06:44 Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера
25.05, 06:30 Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой
25.05, 06:00 Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине»
25.05, 05:00 Компания Microsoft разработала антивирус для macOS
25.05, 04:00 Названы модели линейки Lada, ожидаемые в следующем году
25.05, 03:00 Эксперты назвали 5 предметов, которые могут взорваться в
25.05, 02:00 Светлана Лобода показала годовалую дочь Тильду в первый
25.05, 01:00 В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa
25.05, 00:00 "Кристине Орбакайте - 48": Интересные факты из биографии
24.05, 23:00 Врач рассказал о способе избежать ранних морщин
24.05, 22:00 Ученые рассказали о пользе еженедельного секса
24.05, 21:00 Уфологи обнаружили космодромы НЛО на Юпитере
24.05, 20:18 Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии
24.05, 20:02 Тимати помирился с отцом Децла Александром Толмацким
24.05, 19:51 Алёна Апина впервые за много лет показала 17-летнюю дочь
24.05, 19:29 Назван главный признак нехватки витамина С
24.05, 19:17 В Испании мужчину напугала «тень с винтовкой»,
24.05, 19:11 Антон Гусев продемонстрировал документы, подтверждающие
24.05, 19:00 Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном