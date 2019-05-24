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Шоу-бизнес

Тимати помирился с отцом Децла Александром Толмацким после 18 лет ссоры

Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет ссоры. Рэпер сам позвонил Александру Толмацкому, чтобы попросить о помощи в постановке tribute-номера.
Тимати помирился с отцом Децла Александром Толмацким после 18 лет ссоры

Будущий владелец Black Star в ранний период своего творчества выступал на подтанцовках у Децла, но потом их пути разошлись. Ходили слухи, что Тимати даже пиарился на имени старого друга, из-за чего у него не были отношений и с его отцом.

Номер, о котором идет речь, должен стать посвящением ушедшему Децлу. И Александр Толмацкий дал добро на эту постановку, выразив убежденность, что Тимати все сделает правильно, пишет «Стархит».

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Автор: Семчишина Ирина
Сегодня, 20:02


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