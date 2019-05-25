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Авто

Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza

Японская компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг компактного кроссовера Vitara Brezza. Выпуск новой версии автомобиля сегмента SUV приурочат к появлению на рынке основного конкурента – южнокорейского Hyundai Venue.
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza

Версия получила полное наименование Brezza Sports Limited Edition, машина поставляется дилерам. Кузов автомобиля выполнен двухцветным, имеются хромированные декоративные вставки, включая окантовку решетки радиатора. Расширители колесных арок выполнены из чёрного пластика. В нижней части кузова серебристые элементы имитируют защиту днища автомобиля. Установлены колёсные диски размером 16 дюймов, в салоне имеется мультифункциональное рулевое колесо. Сиденья обтянуты яркими чехлами, на педалях установлены алюминиевые накладки. Названные аксессуары входят в пакет Sports Limited Edition, его можно приобрести в виде отдельной опции за 29,99 тыс. рупий (около 27 тыс. рублей).

Габариты кроссовера составляют: длина - 3900 мм, ширина - 1790, высота - 1640 мм, межосевое расстояние не превышает 2500 мм. Под капотом расположен турбированный дизельный мотор DDiS объемом 1,3 л мощностью 90 л. с. Предусмотрена 5-скоростная МКПП, имеется и роботизированная трансмиссия. Кроссовер Suzuki Vitara Brezza производится с передним приводом.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:44


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