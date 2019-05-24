Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии из-за скандала с отставкой вице-канцлера
Лера Кудрявцева выразила возмущение на своей официальной странице в социальной сети Instagram из-за попадания на страницы газет Австрии. Местная пресса по неизвестной причине решила, что знаменитость имеет отношение к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Лера Кудрявцева заявила своим подписчикам, она разочарована прессой Австрии. Ранее ей приходилось сталкиваться с "жёлтыми" изданиями в России, печатающими недостоверную информацию, но теперь она по неизвестной для себя причине попала на страницы европейской газеты, в которой шла речь о местном политическом скандале. Телеведущая не намерена с этим мириться и планирует отстаивать своё честное имя в международной судебной инстанции. Тем не менее, многие её коллеги посоветовали ей не принимать случившегося близко к сердцу, а видеть в этом не только причину для обращения в суд, но и повод для улыбки.
Николай Басков в шутку заметил, такого международного уровня и влияния мало кому из российских артистов удавалось достичь. С ним согласились Валерия и Лолита Милявская. Поклонники телеведущей также не упустили случая приободрить кумира и пожелали ей успехов в отстаивании правды.