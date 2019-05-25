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Шоу-бизнес

Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о жившем с ней из жалости муже

Наталья Краснова рассказала поклонникам о жившем с ней из жалости первом муже. Брак с Александром Алымовым распался из-за постоянных измен КВНщика. История резидента «Comedy Баттл» прозвучала в передаче «Пятница с Региной».
Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о жившем с ней из жалости муже

Краснова рассказала Регине Тодоренко, что обожала юмор Алымова, но в браке с ним оказалось не до смеха. Блогер подарила супругу двоих прекрасных сыновей, но он предпочитал проводить время с друзьями и любовницами. Сидя целыми днями одна, знаменитость однажды изменила мужу с человеком, который был моложе на 10 лет и восторгался ей, как женщиной.

«Я многое прощала Саше, но, когда он признался, что живет со мной из жалости, поставила в отношениях точку. Нельзя прощать такие моменты, особенно, когда трудишься на трех работах и тащишь на себе семью», - призналась Краснова.

В браке с Дероном Куинта юмористка надеялась обрести женское счастье. Хоккеист упивался славой и злоупотреблял любовью фанаток, к которым убегал от всех семейных проблем. Краснова видела любовные переписки супруга, одновременно крутившего романы с четырьмя дамами. Знаменитость не стала мириться с предательством и ушла от спортсмена.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:20


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