Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о жившем с ней из жалости муже
Наталья Краснова рассказала поклонникам о жившем с ней из жалости первом муже. Брак с Александром Алымовым распался из-за постоянных измен КВНщика. История резидента «Comedy Баттл» прозвучала в передаче «Пятница с Региной».
Краснова рассказала Регине Тодоренко, что обожала юмор Алымова, но в браке с ним оказалось не до смеха. Блогер подарила супругу двоих прекрасных сыновей, но он предпочитал проводить время с друзьями и любовницами. Сидя целыми днями одна, знаменитость однажды изменила мужу с человеком, который был моложе на 10 лет и восторгался ей, как женщиной.
«Я многое прощала Саше, но, когда он признался, что живет со мной из жалости, поставила в отношениях точку. Нельзя прощать такие моменты, особенно, когда трудишься на трех работах и тащишь на себе семью», - призналась Краснова.
В браке с Дероном Куинта юмористка надеялась обрести женское счастье. Хоккеист упивался славой и злоупотреблял любовью фанаток, к которым убегал от всех семейных проблем. Краснова видела любовные переписки супруга, одновременно крутившего романы с четырьмя дамами. Знаменитость не стала мириться с предательством и ушла от спортсмена.