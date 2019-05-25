Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой

Катя Лель показала фанатам НЛО, заснятые в небе над Москвой. Соответствующий ролик певица обнародовала в микроблоге Instagram.
В прошлом месяце Лель заметила странные точки, перемещающиеся в небе над Кисловодском. Сейчас необъяснимое явление настигло звезду в российской столице.
«Сразу предупреждаю, что на видео не самолеты и не китайские фонарики. Для самых знающих и интуитивных объявляю конкурс. Ответьте, что может за час появиться в 10 разных местах? Ответ озвучу 27 мая!» - написала Лель.
Ранее певица призналась, что в 16 лет ее похитили пришельцы. После возвращения на Землю певица лишилась нескольких зубов, начала писать музыку и угадывать мысли людей. Фолловеры считают, что раз у артистки уже был контакт с внеземной цивилизацией, то она вполне могла вновь увидеть инопланетные корабли. Скептики уверены, что на видео запечатлены дроны.