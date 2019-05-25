EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой

Катя Лель показала фанатам НЛО, заснятые в небе над Москвой. Соответствующий ролик певица обнародовала в микроблоге Instagram.
Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой

В прошлом месяце Лель заметила странные точки, перемещающиеся в небе над Кисловодском. Сейчас необъяснимое явление настигло звезду в российской столице.

«Сразу предупреждаю, что на видео не самолеты и не китайские фонарики. Для самых знающих и интуитивных объявляю конкурс. Ответьте, что может за час появиться в 10 разных местах? Ответ озвучу 27 мая!» - написала Лель.


Ранее певица призналась, что в 16 лет ее похитили пришельцы. После возвращения на Землю певица лишилась нескольких зубов, начала писать музыку и угадывать мысли людей. Фолловеры считают, что раз у артистки уже был контакт с внеземной цивилизацией, то она вполне могла вновь увидеть инопланетные корабли. Скептики уверены, что на видео запечатлены дроны.

Читайте также: Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой фильма \"Люди Икс. Тёмный Феникс\"

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:34


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 07:40 Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon
25.05, 07:34 Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой
25.05, 07:20 Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о
25.05, 07:00 Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
25.05, 06:44 Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера
25.05, 06:30 Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой
25.05, 06:00 Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине»
25.05, 05:00 Компания Microsoft разработала антивирус для macOS
25.05, 04:00 Названы модели линейки Lada, ожидаемые в следующем году
25.05, 03:00 Эксперты назвали 5 предметов, которые могут взорваться в
25.05, 02:00 Светлана Лобода показала годовалую дочь Тильду в первый
25.05, 01:00 В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa
25.05, 00:00 "Кристине Орбакайте - 48": Интересные факты из биографии
24.05, 23:00 Врач рассказал о способе избежать ранних морщин
24.05, 22:00 Ученые рассказали о пользе еженедельного секса
24.05, 21:00 Уфологи обнаружили космодромы НЛО на Юпитере
24.05, 20:18 Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии
24.05, 20:02 Тимати помирился с отцом Децла Александром Толмацким
24.05, 19:51 Алёна Апина впервые за много лет показала 17-летнюю дочь
24.05, 19:29 Назван главный признак нехватки витамина С