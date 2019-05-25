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Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon

Седан Chevrolet Malibu официально вернется в РФ, модель станут выпускать на заводе «Дервейс» в Карачаево-Черкессии вместе с Ravon. Покупателям предложат несколько комплектаций, они станут отличаться количеством опций.
Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon

Согласно имеющейся информации, конвейер запустят во второй половине нынешнего года. Chevrolet Malibu известен российским автолюбителям, у дилеров модель была доступна для приобретения с 2012 по 2014 годы. Машина со стильным дизайном не пользовалась высоким спросом, по данной причине её убрали с российского рынка. Malibu продается в Узбекистане, в скором времени ожидается его возвращение в РФ. Под капотом машины расположен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 186 л. с. при 189 Нм крутящего момента. Предусмотрен и 2,0-литровый турбированный мотор, развивающий в максимуме 253 л. с. при 353 Нм крутящего момента.

Базовая версия седана стартует от 2,105 млн руб. по актуальному курсу, «люксовый» вариант обойдется дороже - от 2,305 млн рублей. Крупноузловая сборка начнётся наряду с выпуском моделей Ravon.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:40


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