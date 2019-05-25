Учёные назвали самые опасные продукты для беременных
Учёные рассказали, проведя исследование, какие продукты наиболее опасны для беременных. По их мнению, женщинам следует отказаться от консервов в пластиковой упаковке, поскольку в них содержится химикат, негативно воздействующий на гормональную систему.
В ходе опыта специалисты из США проверили свыше 250 наименований товаров в 11 штатах и пришли к выводу, что наибольшую опасность представляют консервированные продукты, расфасованные в пластиковую тару. Производители упаковки добавляют в сырьё бисфенол-А, обеспечивающий быстрое затвердевание и большую прочность, несмотря на его токсичные свойства. Данный химикат уже запрещён для изготовления упаковки для детского питания и бутылок для воды, но он всё ещё присутствует в 40% консервированных товаров. Чаще всего эту группу продуктов предпочитают приобретать люди с невысоким доходом, так как она широко распространена и доступна на прилавках большинства магазинов.
Научные работники констатируют, беременным следует отказаться от такого рациона, поскольку токсины, проникающие в пищу, могут стать причиной гормонального сбоя у беременных, а также спровоцировать ожирение, диабет, эндометриоз, родовые дефекты и онкологию. Опасны такие товары и для мужчин. У представителей сильного пола может развиться бесплодие, а также в связи с нарушением работы гормонов может начать расти грудь.