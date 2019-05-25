Иосиф Пригожин раскритиковал Светлану Лободу за травлю дочери Алсу
Иосиф Пригожин жестко раскритиковал Светлану Лободу за травлю дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Продюсер обескуражен поведением наставницы начинающей певицы, сообщает «Царьград».
«Я устал от однобокой толерантности. Даже, если накрутка действительно была, неужели теперь нужно забить бедную девочку камнями или отправить ее на расстрел? Меня не интересует мнение Лободы – она, как наставник, должна была расставить все точки над «и» и прекратить травлю своей подопечной!» - заявил Пригожин.
Супруг Валерии считает, что ребенок проявил себя в конкурсе «Голос.Дети» достойно и уже за это заслуживает уважения. Все боты и накрутки не должны иметь к Микелле Абрамовой никакого отношения, потому что за это ответственность ложиться на плечи взрослых. Накидываться и проклинать 10-летнюю девочку может только общество, состоящее из жаждущих хайпа варваров.