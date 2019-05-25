Ученые назвали самые кусачие и агрессивные породы собак

«Дети не могут правильно оценить опасность и обычно копируют поведение родителей. Взрослые не должны демонстрировать рискованные взаимодействия с собаками, такие как шлепки, выкрики, попытки вырвать из пасти вещь», - рассказала ветеринар Меган Херрон.

Ученые провели исследование, изучив медицинские карты пострадавших от нападения собак. Среди полученных травм указывались переломы, разрывы тканей и рваные раны. Всем пострадавшим потребовалась помощь пластического хирурга или травматолога. Чаще жертвами животных становились дети.Эксперты считают, что собаки чаще нападают, когда люди тревожат их сон. Чтобы обезопасить членов семьи, нужно выделить питомцу отдельное место для отдыха, расположенное вдали от детских игровых зон. Агрессию можно вызвать, если отвлекать животное во время еды. Взрослые должны научить ребенка просить помощи, если пес отнимает у него еду или игрушки.Согласно статистическим данным, в США жертвами собак в год становятся почти 4,7 млн человек. 20% нападений требуют вмешательства врачей. Наиболее уязвимой группой являются дети от 5 до 9 лет.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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