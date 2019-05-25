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Наука

Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе с раковыми опухолями

Канадские ученые обнаружили свойство красного лука подавлять развитие раковых опухолей, содержащиеся в нём компоненты сдерживают прогресс онкологического заболевания. Положительное воздействие данного овоща доказано лабораторным путем.
Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе с раковыми опухолями

Красный лук нередко используется в составе средиземноморской диеты, он приносит пользу организму. Овощ относят к представителям группы антоцианов, им свойственно подавлять распространение злокачественных опухолей. Флавоноид кверцетин обладает возможностью уменьшать размеры мутировавших клеточных структур. Активные компоненты блокируют размножение клеток. Они разрывают связи в цепочках и создают определенные условия, ведущие к самоуничтожению клеток, пораженных раком. Специалисты провели опыты на пяти разновидностях красного лука. Целью эксперимента стало выявление прямого воздействия экстракта кверцетина на раковые клетки кишечника.

Ученые сделали вывод об эффективности растения в борьбе с раковыми опухолями, вместе с тем необходимы исследования вне лабораторий. Следует выявить доказательства аналогичного эффективного воздействия компонентов красного лука на рак в организме человека. Об этом сообщает издание «Слово и дело».

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:20


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