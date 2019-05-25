Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе с раковыми опухолями
Канадские ученые обнаружили свойство красного лука подавлять развитие раковых опухолей, содержащиеся в нём компоненты сдерживают прогресс онкологического заболевания. Положительное воздействие данного овоща доказано лабораторным путем.
Красный лук нередко используется в составе средиземноморской диеты, он приносит пользу организму. Овощ относят к представителям группы антоцианов, им свойственно подавлять распространение злокачественных опухолей. Флавоноид кверцетин обладает возможностью уменьшать размеры мутировавших клеточных структур. Активные компоненты блокируют размножение клеток. Они разрывают связи в цепочках и создают определенные условия, ведущие к самоуничтожению клеток, пораженных раком. Специалисты провели опыты на пяти разновидностях красного лука. Целью эксперимента стало выявление прямого воздействия экстракта кверцетина на раковые клетки кишечника.
Ученые сделали вывод об эффективности растения в борьбе с раковыми опухолями, вместе с тем необходимы исследования вне лабораторий. Следует выявить доказательства аналогичного эффективного воздействия компонентов красного лука на рак в организме человека. Об этом сообщает издание «Слово и дело».