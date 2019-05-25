Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания съемок «Сватов» депрессию
Татьяна Кравченко, исполнившая в сериале «Сваты» роль Валентины Будько», после окончания съемок испытывала сильную депрессию. Сейчас актриса взяла себя в руки, справилась с проблемой и ждет выхода нового сезона ситкома, сообщает «Собеседник».
Кравченко снималась в фильмах Романа Балаяна, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, но назвала подарком судьбы именно «Сватов». Актриса рассказала, что ей симпатична Валентина Будько, понравившаяся зрителям.
«Меня и на улице называют Валей, но я не обижаюсь. Кстати, мы с героиней очень похожи – украинки по происхождению, шумные, заводные, веселые. Манеру поведения я скопировала у мамы, но ей не нравится сравнение, потому что она городская, а не деревенская жительница», - рассказала знаменитость.
Ради сериала Кравченко посещала косметолога, занималась спортом, сидела на диетах. После съемок актриса испытывала настоящую депрессию. Звезда старалась найти положительные моменты в окончании работы и быстро справилась с проблемой.