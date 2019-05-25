Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания съемок «Сватов» депрессию

«Меня и на улице называют Валей, но я не обижаюсь. Кстати, мы с героиней очень похожи – украинки по происхождению, шумные, заводные, веселые. Манеру поведения я скопировала у мамы, но ей не нравится сравнение, потому что она городская, а не деревенская жительница», - рассказала знаменитость.

Кравченко снималась в фильмах Романа Балаяна, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, но назвала подарком судьбы именно «Сватов». Актриса рассказала, что ей симпатична Валентина Будько, понравившаяся зрителям.Ради сериала Кравченко посещала косметолога, занималась спортом, сидела на диетах. После съемок актриса испытывала настоящую депрессию. Звезда старалась найти положительные моменты в окончании работы и быстро справилась с проблемой.

Читайте также: Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o