EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания съемок «Сватов» депрессию

Татьяна Кравченко, исполнившая в сериале «Сваты» роль Валентины Будько», после окончания съемок испытывала сильную депрессию. Сейчас актриса взяла себя в руки, справилась с проблемой и ждет выхода нового сезона ситкома, сообщает «Собеседник».
Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания съемок «Сватов» депрессию

Кравченко снималась в фильмах Романа Балаяна, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, но назвала подарком судьбы именно «Сватов». Актриса рассказала, что ей симпатична Валентина Будько, понравившаяся зрителям.

«Меня и на улице называют Валей, но я не обижаюсь. Кстати, мы с героиней очень похожи – украинки по происхождению, шумные, заводные, веселые. Манеру поведения я скопировала у мамы, но ей не нравится сравнение, потому что она городская, а не деревенская жительница», - рассказала знаменитость.


Ради сериала Кравченко посещала косметолога, занималась спортом, сидела на диетах. После съемок актриса испытывала настоящую депрессию. Звезда старалась найти положительные моменты в окончании работы и быстро справилась с проблемой.

Читайте также: Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:12


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 08:33 У Екатерины Терешкович появились соперницы в борьбе за
25.05, 08:26 Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон на прогулке в
25.05, 08:20 Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе
25.05, 08:12 Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания
25.05, 08:05 Ученые назвали самые кусачие и агрессивные породы собак
25.05, 07:58 Учёные назвали самые опасные продукты для беременных
25.05, 07:47 Иосиф Пригожин раскритиковал Светлану Лободу за травлю
25.05, 07:40 Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon
25.05, 07:34 Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой
25.05, 07:20 Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о
25.05, 07:00 Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
25.05, 06:44 Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера
25.05, 06:30 Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой
25.05, 06:00 Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине»
25.05, 05:00 Компания Microsoft разработала антивирус для macOS
25.05, 04:00 Названы модели линейки Lada, ожидаемые в следующем году
25.05, 03:00 Эксперты назвали 5 предметов, которые могут взорваться в
25.05, 02:00 Светлана Лобода показала годовалую дочь Тильду в первый
25.05, 01:00 В Сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa
25.05, 00:00 "Кристине Орбакайте - 48": Интересные факты из биографии