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Шоу-бизнес

Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон на прогулке в компании брата певицы Алиши Киз

Папарацци застали Эмму Уотсон во время романтической прогулки и рассекретили имя её нового возлюбленного. Голливудская звезда прогуливалась в компании Коула Кука, младшего брата певицы Алиши Киз.
Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон на прогулке в компании брата певицы Алиши Киз

Фотографы сняли Эмму Уотсон в компании нового кавалера, с которым та прогуливалась по улице. Актриса, заметив папарацци, не стала скрываться из вида, а охотно позировала перед камерами. Обычно знаменитость старается сохранять в тайне свои отношения и поклонники практически ничего не знают о личной жизни кумира. Лишь изредка раскрываются отдельные эпизоды о звезде.

В молодости она некоторое время строила отношения со специалистом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом, но роман быстро завершился. Столь же скоропостижно актриса перестала встречаться с Кордом Оверстритом, но предпочла актёру Брендана Уоллеса, имеющего инвестицилнную компанию, с которым провела отпуск в Мексике. Теперь же у исполнительницы роли Гермионы в серии фильмов о Гарри Поттере новый приятель.

Им оказался Коул Кук, являющийся младшим братом певицы Алиши Киз. Судя по кадрам, пара прекрасно проводит время в компании друг друга. Новый избранник 29-летней знаменитости на год младше неё и не связан с кинематографом. Она работает в компании Timeless Eye, а которой является соучредителем.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 08:26


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