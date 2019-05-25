У Екатерины Терешкович появились соперницы в борьбе за сердце Гогена Солнцева

Малахов подготовил спецвыпуск проекта, собрав в нем самые забавные интернет-видео. В подборку попал ролик, посвященный Солнцеву. В кадре появляются три старушки, поющие шоумену о любви и целующие его портреты. Пенсионерки предлагают знаменитости не стесняться и выбрать одну из них в качестве замены Терешкович. В тексте песни полно ненормативной лексики, но суть сводится к желанию дам «соприкоснуться телами» с интересным мужчиной.Ведущий пригласил пенсионерок в студию. Женщины признались Малахову в любви и одарили его жаркими поцелуями. Старушки рассказали, что следили и переживали из-за отношений Солнцева с супругой, но сейчас готовы за него побороться. Шоумену пародия понравилась, но выбрать одну из поклонниц он не смог.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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