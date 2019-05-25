Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
Занявший третье место на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев примет участие в программе «Однажды...» на телеканале НТВ. В выпуске шоу, которое выйдет в эфир 25 мая, певец расскажет о трагедиях в личной жизни и на сцене.
Новый выпуск передачи «Однажды...» с приглашенной звездой Сергеем Лазаревым будет показан в 16:20 на НТВ. Пресс-служба телеканала сообщила, что известный певец поделиться с поклонниками новыми фактами о себе, расскажет о трагедиях в личной жизни, а также взлетах и падениях в карьере.
Один из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса вспомнит первые шаги, которые он сделал на пути к успеху: ансамбль «Непоседы, съемки в «Ералаше» и участие в дуэте «Smash!». Певец откроет сокрытые ранее факты из своей биографии, расскажет о трагедиях и потрясениях, которые случались в его жизни, а также о некоторых важных семейных тайнах.
В эфире передачи Сергей Лазарев поделится способами выстоять под шквалами критики и секретами достижения поставленных целей. Эстрадный исполнитель также ответит на вопросы фанатов о личной жизни, суррогатном материнстве, отношениях с родными, и главном достижении в жизни певца.