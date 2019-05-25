EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни

Занявший третье место на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев примет участие в программе «Однажды...» на телеканале НТВ. В выпуске шоу, которое выйдет в эфир 25 мая, певец расскажет о трагедиях в личной жизни и на сцене.
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни

Новый выпуск передачи «Однажды...» с приглашенной звездой Сергеем Лазаревым будет показан в 16:20 на НТВ. Пресс-служба телеканала сообщила, что известный певец поделиться с поклонниками новыми фактами о себе, расскажет о трагедиях в личной жизни, а также взлетах и падениях в карьере.

Один из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса вспомнит первые шаги, которые он сделал на пути к успеху: ансамбль «Непоседы, съемки в «Ералаше» и участие в дуэте «Smash!». Певец откроет сокрытые ранее факты из своей биографии, расскажет о трагедиях и потрясениях, которые случались в его жизни, а также о некоторых важных семейных тайнах.
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни

В эфире передачи Сергей Лазарев поделится способами выстоять под шквалами критики и секретами достижения поставленных целей. Эстрадный исполнитель также ответит на вопросы фанатов о личной жизни, суррогатном материнстве, отношениях с родными, и главном достижении в жизни певца.

Читайте также: Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери Елизаветы, вызвавшей у него гордость

Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 09:03


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 09:06 Неизвестные угрожают автовладельцам в Приморье и
25.05, 09:03 Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной
25.05, 08:58 Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
25.05, 08:52 Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери
25.05, 08:45 "Обрил налысо, обливал кипятком": Анфиса Чехова
25.05, 08:38 Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
25.05, 08:33 У Екатерины Терешкович появились соперницы в борьбе за
25.05, 08:26 Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон на прогулке в
25.05, 08:20 Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе
25.05, 08:12 Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания
25.05, 08:05 Ученые назвали самые кусачие и агрессивные породы собак
25.05, 07:58 Учёные назвали самые опасные продукты для беременных
25.05, 07:47 Иосиф Пригожин раскритиковал Светлану Лободу за травлю
25.05, 07:40 Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon
25.05, 07:34 Катя Лель засняла НЛО в небе над Москвой
25.05, 07:20 Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова рассказала о
25.05, 07:00 Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
25.05, 06:44 Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера
25.05, 06:30 Софи Тернер кардинально сменила имидж перед премьерой
25.05, 06:00 Актер Уилл Смит решился на роль Джинна в «Аладдине»