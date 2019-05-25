"Обрил налысо, обливал кипятком": Анфиса Чехова призналась, что отец издевался над ней
Анфиса Чехова рассказала о своем детстве, отношениях в семье и издевательствах отца. Борис Корчевников вывел телеведущую на откровенный разговор в студии передачи «Судьба человека».
Чехова призналась, что у ее родителей были сложные отношения, выливающиеся в постоянные скандалы и разборки. Из-за непрекращающихся в семье конфликтов у ведущей начался нервный тик. Отец обвинил во всем спускающуюся на глаза челку, отвел дочь в парикмахерскую и велел мастеру обрить ее налысо. Александр Иванович был жестким человеком, заставлявшим наследницу пить кипяток, который, по его мнению, полезен для здоровья.
Однажды отец Чеховой собрал свои вещи и ушел из семьи к новой возлюбленной. Алименты он не платил, поэтому матери ведущей приходилось много работать. Знаменитость была сильно обижена на мужчин и мечтала не о семье, а о преданной собаке. Из-за неприязни к родителю артистка отказалась от фамилии Корчунова.