Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире. Конструкция специализированного судна позволяет эксплуатировать его в водах Арктики, в том числе и в устьях полярных рек.
Ледокол «Урал» построен в рамках проекта 22220, судно разрабатывала группа специалистов ЦКБ «Айсберг». Головной ледокол «Арктика» спущен на воду, то же относится и к «Сибири», атомоход является первым в серии. Длина «Урала» составляет 173,3 м, ширина - 34 м, специализированное судно способно проходить арктические льды, имеющие трёхметровую толщину. Эксплуатационный срок атомохода рассчитан на 40 лет, экипаж судна составляет 75 человек.
Российские атомоходы «Урал», «Арктика» и «Сибирь», после их ввода в эксплуатацию, обеспечат навигацию в арктическом регионе на протяжении круглого года. Ледоколы, строящиеся в рамках проекта, предназначаются для проводки крупных судов, перевозящих углеводородное сырье, его направляют на азиатско-тихоокеанский рынок.