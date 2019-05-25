Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
Специалисты компании Xiaomi придумали «умную» ручку для детей. Она называется Mi Bunny Reading Pen и помогает ребёнку учиться.
Разработчики со специалистами в области дошкольного образования представили проект ко Всемирному дню ребёнка. Внутри девайса установлен динамик и плеер, а запустить воспроизведение текста дети могут с помощью нажатия кнопки.
В устройстве уже запрограммировано 22 книги с иллюстрациями. Кроме этого, она поддерживает ещё 500 произведений. Компания отмечает, что Mi Bunny Reading Pen определяет написанное на специальных книгах.
Ручка помогает детям изучать китайский и английский языки в форме игры. Устройство изготовлено из безопасных материалов и подходит для детей от двух лет. Специалисты сообщают, что стоимость «умной» ручки будет составлять 28 долларов.