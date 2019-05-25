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Шоу-бизнес

Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери Елизаветы, вызвавшей у него гордость

Михаил Боярский рассказал о том, как воспринимает карьеру своей дочери Елизаветы. Артист признался, на данный момент он не увидел ни одной её роли, вызвавшей у него гордость.
Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери Елизаветы, вызвавшей у него гордость

Михаил Боярский является весьма прямолинейным человеком и любит выражать своё мнение однозначно. В свежем интервью актёр высказался о карьере дочери Елизаветы, назвав её периодом романтической юности. Знаменитый отец отметил, в будущем наследница сама это поймёт и сделает соответствующие выводы. Он добавил, отвечая на очередной вопрос, что роли дочери его не впечатляют и он не испытывает гордость за них. Тем не менее, артист не собирается вмешиваться в творческий путь Елизаветы Боярской, ведь она самостоятельно его выбрала и только ей по нему следовать. Актёр же считает, что женщина должна заниматься семьёй и детьми, поскольку на собственном примере видел актрис, пожертвовавшим всем ради сцены, которые позже сожалели о своём выборе.
Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери Елизаветы, вызвавшей у него гордость

В семье Михаила Боярского всё сложилось иначе. Его супруга Лариса Луппиан, являясь самодостаточным человеком, выбрала роль хранительницы семейного очага и на протяжении многих лет является опорой для знаменитого супруга. Тот же в свою очередь старается поддерживать возлюбленную, ни в чём ей не отказывая и отдавая ей все заработанные средства.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 08:52


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