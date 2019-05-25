EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Названы 10 полезных для водителей советов

Эксперты портала speedme.ru назвали 10 полезных для водителей советов. Соблюдая рекомендации, можно избежать популярных ошибок.
Названы 10 полезных для водителей советов

Машинное масло
Для исправной работы мотора автовладелец должен следить за уровнем технической жидкости и возить в багажнике запасное масло, которое может выручить в непредвиденной ситуации.

Запасное колесо
Прокол шины может оказаться очень не кстати. Чтобы быстро устранить проблему, у водителя должна быть запаска. Необходимо проводить ее регулярный осмотр, проверяя на наличие выпуклостей, трещин и замерять давление.

Дворники
Изношенные щетки, неспособные очистить лобовое стекло, могут стать причиной ограниченной видимости. Чаще деталь выходит из строя из-за перепадов температур.

Машинные жидкости
Жидкость для омывателя, тормозная и охлаждающая жидкости, масла, состав для гидроусилителя руля необходимо проверять и доливать через указанный производителем интервал.

Давление в шинах
Показатель важен, поскольку шины отвечают за снижение мощности на асфальте, отражаются на расходе топлива, комфорте управления.

Оптика
Водитель должен следить за состоянием всех световых элементов и производить замену в случае потускнения или перегорания.

ТО
Автовладельцы должны проверять машину по графику даже, если явных проблем нет. Экономия на обслуживании впоследствии может сильно ударить по бюджету.

Эксперты отметили, что важно также следить за состоянием фильтров, делать развал/сход колес, иметь в салоне аптечку, огнетушитель, инструменты, зонт, аварийный знак, трос, теплое одеяло, батарейки, фонарик и хранить телефон проверенного механика.

Читайте также: Седан Chevrolet Malibu вернется в РФ вместе с Ravon

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:25


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 10:06 В Подмосковье в ДТП с фурой погибли три человека
25.05, 10:02 Наташа Королёва худеет при помощи кровопусканий
25.05, 10:00 Эксперты назвали две ключевые причины супружеских измен
25.05, 09:55 Максим Галкин растроган новым финалом шоу «Голос.Дети»
25.05, 09:48 Многие ПК блокируют Windows 10 May 2019 Update
25.05, 09:41 Иван Ургант подшутил над финалом «Голос.Дети»
25.05, 09:34 Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради
25.05, 09:25 Названы 10 полезных для водителей советов
25.05, 09:19 Сын Анфисы Чеховой распрощался с первой любовью из
25.05, 09:06 Неизвестные угрожают автовладельцам в Приморье и
25.05, 09:03 Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной
25.05, 08:58 Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
25.05, 08:52 Михаил Боярский не увидел ни одной роли дочери
25.05, 08:45 "Обрил налысо, обливал кипятком": Анфиса Чехова
25.05, 08:38 Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
25.05, 08:33 У Екатерины Терешкович появились соперницы в борьбе за
25.05, 08:26 Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон на прогулке в
25.05, 08:20 Ученые: Употребление красного лука может помочь в борьбе
25.05, 08:12 Татьяна Кравченко победила начавшуюся после окончания
25.05, 08:05 Ученые назвали самые кусачие и агрессивные породы собак