Названы 10 полезных для водителей советов

Для исправной работы мотора автовладелец должен следить за уровнем технической жидкости и возить в багажнике запасное масло, которое может выручить в непредвиденной ситуации.Прокол шины может оказаться очень не кстати. Чтобы быстро устранить проблему, у водителя должна быть запаска. Необходимо проводить ее регулярный осмотр, проверяя на наличие выпуклостей, трещин и замерять давление.Изношенные щетки, неспособные очистить лобовое стекло, могут стать причиной ограниченной видимости. Чаще деталь выходит из строя из-за перепадов температур.Жидкость для омывателя, тормозная и охлаждающая жидкости, масла, состав для гидроусилителя руля необходимо проверять и доливать через указанный производителем интервал.Показатель важен, поскольку шины отвечают за снижение мощности на асфальте, отражаются на расходе топлива, комфорте управления.Водитель должен следить за состоянием всех световых элементов и производить замену в случае потускнения или перегорания.Автовладельцы должны проверять машину по графику даже, если явных проблем нет. Экономия на обслуживании впоследствии может сильно ударить по бюджету.Эксперты отметили, что важно также следить за состоянием фильтров, делать развал/сход колес, иметь в салоне аптечку, огнетушитель, инструменты, зонт, аварийный знак, трос, теплое одеяло, батарейки, фонарик и хранить телефон проверенного механика.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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