Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и комфортной пижамы

На фотографии, которую Виктория Лопырева опубликовала на своей странице в Instagram, она сидит на балконе в легкой пижаме и обнимает маленького Марка-Лионеля. Совсем недавно модель спрашивала подписчиков, стоит ли лететь с грудным ребенком через океан, и, как показывает пост, их ответы мотивировали ее отказаться от этой идеи. Поэтому бывшая «Мисс Россия» не полетела на Каннский фестиваль, а осталась в США.Молодая мама Виктория Лопырева активно общается со своими поклонниками в социальных сетях. В своих публикациях модель поднимает вопросы воспитания детей, интересуется мнением фолловеров об оптимальной разнице в возрасте между малышами и просит опытных мам о советах.Именно благодаря своим подписчикам Лопырева приняла решение не лететь в этом году в Канны с маленьким ребенком, а побыть дома и насладиться семейным уютом. Блогер отметила, что поездка была бы очень сложным предприятием, ведь количество необходимого багажа очень велико.

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Автор: Криворотько Наталья

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