Максим Галкин растроган новым финалом шоу «Голос.Дети»
Максим Галкин, гастролирующий по городам Израиля, прокомментировал новые итоги передачи «Голос.Дети». Соответствующий пост шоумен разместил в Instagram Stories.
В коротком видео Галкин рассказал, что сразу после выступления посмотрел спецвыпуск шоу и был растроган умным решением Константина Эрста объявить победителями всех финалистов. Юные артисты смогли расслабиться и подарить зрителям чудесный концерт. В конце супруг Аллы Пугачевой поздравил юных участников и пожелал дальнейших успехов.
Дочь Алсу Микелла Абрамова, столкнувшаяся с варварским поведением взрослых и серьезной критикой, отказалась участвовать в новом финале. Несмотря на отказ, руководство Первого канала считает ее «членом семьи» и такой же победительницей, как и другие конкурсанты.