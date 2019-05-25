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Шоу-бизнес

Максим Галкин растроган новым финалом шоу «Голос.Дети»

Максим Галкин, гастролирующий по городам Израиля, прокомментировал новые итоги передачи «Голос.Дети». Соответствующий пост шоумен разместил в Instagram Stories.
Максим Галкин растроган новым финалом шоу «Голос.Дети»

В коротком видео Галкин рассказал, что сразу после выступления посмотрел спецвыпуск шоу и был растроган умным решением Константина Эрста объявить победителями всех финалистов. Юные артисты смогли расслабиться и подарить зрителям чудесный концерт. В конце супруг Аллы Пугачевой поздравил юных участников и пожелал дальнейших успехов.

Дочь Алсу Микелла Абрамова, столкнувшаяся с варварским поведением взрослых и серьезной критикой, отказалась участвовать в новом финале. Несмотря на отказ, руководство Первого канала считает ее «членом семьи» и такой же победительницей, как и другие конкурсанты.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:55


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